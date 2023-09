Feuerwehr muss während Fest in Lichtenstein ausrücken

Seit Jahren desselbe: Immer wenn die Sause steigt, müssen die Lichtensteiner Kameraden los. Diesmal Schuld: Eine Katze.

Obwohl in der Region am Wochenende wieder sehr viel los war, konnte sich die Freiwillige Feuerwehr Lichtenstein über mangelnden Besuch beim Kinder- und Feuerwehrfest auf der Auersberg über mangelnden Zulauf nicht beklagen. „Wir sind zufrieden, die Resonanz ist so gut wie in den vergangenen Jahren“, sagte Gemeindewehrleiter René Klein am...