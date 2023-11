Feuerwehreinsatz für 27 Helfer in Zwickau-Neuplanitz: Das war der Grund

Die Retter wurden am Donnerstag um 4.38 Uhr alarmiert. Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Planitz fuhren an die Dortmunder Straße.

18 Kräfte der Berufsfeuerwehr und 9 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Planitz waren am Einsatz beteiligt. Sie wurden am Donnerstag um 4.38 Uhr aufgrund der Rauchentwicklung in einem Block an der Dortmunder Straße in Zwickau-Neuplanitz alarmiert. „Die Einsatzstelle hat sich in einer nicht vermieteten Wohnung befunden. Dort hat Müll...