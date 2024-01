Feuerwehreinsatz in Zwickau: Weshalb Rettungskräfte zur Seniorenresidenz ausgerückt sind

Ein Großaufgebot an Feuerwehren und Rettungsfahrzeugen hat am frühen Montagnachmittag im Zwickauer Zentrum für Aufsehen gesorgt. Was die Ursache war.

Ein Großaufgebot an Feuerwehren und Rettungswagen hat am frühen Montagnachmittag in der Zwickauer Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Schauplatz war eine große Senioren- und Wohnanlage in der Nähe des Schwanenteiches, zwischen Ring und Humboldtstraße gelegen.