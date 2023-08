Fixerbesteck, Hundekot, verstopfte Klos: Womit WC-Mitarbeiter in Zwickau fertig werden müssen

Was Profis bei der Reinigung von sechs öffentlichen WCs alles erleben, lässt auch den stärksten Magen zucken. Doch Vandalismus, Müll und Dreck sind nicht die einzigen Probleme. Drei WCs droht das Aus.

Was Marco Pfitzner (49) auf öffentlichen Toiletten in Zwickau alles findet, würden manche nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Doch die ist neben Handschuhen und Spezialreiniger das wichtigste Werkzeug für den Technischen Leiter der Comedia Concept. Die Firma betreibt sechs öffentliche WC-Anlagen in der Muldestadt. So schnell, wie Menschen...