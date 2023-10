Flutschutz in Zwickau: Wo es noch Probleme gibt und was gegen „Hochwasserdemenz“ hilft

2027 sollen in Zwickau alle Hochwasserschutzmaßnahmen erledigt sein. In Sicherheit wiegen sollte sich deshalb aber niemand, haben Fachleute auf einer Einwohnerversammlung zum Thema klar gemacht.

Leiden die Zwickauer unter „Hochwasserdemenz“? So nennen Fachleute ein Phänomen, wenn Schadensereignisse wie die „Jahrhunderthochwasser“ von 2002 und 2013 bei vielen Menschen schnell in Vergessenheit geraten. „War ja nicht so schlimm“ oder „wir sind ja noch mal davongekommen“, mögen etliche Zwickauer denken. Nur so lässt sich...