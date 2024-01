Fotostory über gefundenen Teddybär erobert auf Facebook Zwickauer Herzen

Dass ein verlorenes Kuscheltier gefunden wird, kommt öfter vor. Doch aus der Suche nach dem Besitzer eines Teddys wurde nun online eine liebevolle Geschichte. Bekommt sie ein Happy End?

Verloren saß er mitten im Schnee an der Zwickauer Mulde: ein verlorener Teddybär. Als Christiane Lachmann (31) ihn entdeckte, nahm sie ihn kurzerhand mit. „Er war in einer Astgabel angefroren“, sagt sie. „Kurz vor der Graffitiwand an der Kunstplantage in Zwickau. Fast hätte ich ihn nicht losbekommen.“ Seitdem sucht sie online seinen...