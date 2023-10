"Fridays for Future" in Zwickau: Aktivist Jakob Springfeld über Hass und Herausforderungen im Osten

Jakob Springfeld wurde als Aktivist angespuckt, vor seiner Haustür standen Nazis. Ein Gespräch darüber, warum es Aktivisten in Ostdeutschland manchmal schwerer haben und wo "Fridays for Future" zurzeit steht.

Zwickau. Klimaaktivistin Luisa Neubauer ist am 17. Oktober im "Chemnitzer Salon" zu Gast und diskutiert mit "Freie Presse"-Chefredakteur Torsten Kleditzsch über den aktuellen Stand der Klimabewegung. Vorab spricht der Zwickauer "Fridays for Future"-Aktivist Jakob Springfeld im Interview über die Herausforderungen der Organisation im Osten.

Freie Presse: Zurzeit ist es sehr ruhig um "Fridays for Future" in Sachsen - ist die Organisation überhaupt noch aktiv?

Jakob Springfeld: Auf jeden Fall. Dass es so ruhig ist, hat mit der aktuellen Situation zu tun. Viele Akteur*innen sind gerade damit beschäftigt, zu reagieren: auf das, was von Rechtsaußen passiert. Meiner Ansicht nach ist das auch unsere Hauptaufgabe für das nächstes Jahr - ein Stück weit aus dem Hamsterrad des Reagierens auszubrechen und wieder eigene Inhalte zu setzen. Das ist in vielen kleineren Orten wie Plauen oder Zwickau leider nicht immer leicht. Dort endet Klimaaktivismus oft damit, dass wir ein Stück weit zur Zielscheibe werden.

Freie Presse: Was meinen Sie damit?

Jakob Springfeld: Egal für welches Thema wir auf die Straße gehen - ob Christopher Street Day oder Klimaschutz - es endet oft mit Anfeindungen. In Zwickau hatten wir uns deshalb erst einmal auf den Abwehrkampf gegen Rechts konzentriert. Bei den begrenzten Möglichkeiten ist es manchmal schwer, alles unter einen Hut zu bekommen: eigene Inhalte setzen und gleichzeitig Gegenproteste zu den Montagsdemonstrationen zu organisieren.

Freie Presse: Das heißt, bei "Fridays for Future" hier in Sachsen nehmen Gegenproteste einen sehr großen Raum ein und Sie kommen gar nicht dazu, für den Klimaschutz auf die Straße zu gehen?

Jakob Springfeld: Genau. Außerdem gibt es personell massive Überschneidungen. Viele engagieren sich in Demokratiegruppen und organisieren gleichzeitig Klimaproteste. Das liegt natürlich einerseits daran, dass die AfD die Klimakrise in Teilen leugnet und wir das auf jeden Fall thematisieren sollten als Klimabewegung. Andererseits sind wir durch die AfD mit Hass und Anfeindungen konfrontiert. Diese Themen gehören deshalb unbedingt zusammen. In letzter Zeit haben wir uns deshalb in vielen Städten auf den antifaschistischen Aspekt konzentriert. Das finde ich aber auch gefährlich, weil Gegendemos nicht unsere eigenen Lösungsansätze ersetzen können. Die Rechten gehen in die Kieze, verteilen Flyer und bieten Scheinlösungen. Wir auf der progressiven Seite sollten echte Lösungen anbieten, anstatt nur zu reagieren. Umso mehr freue ich mich, dass es zum Beispiel die "Wir fahren zusammen" Kampagne von "Fridays for Future" und ver.di gibt. Wir kämpfen damit für den Ausbau des ÖPNV. Es ist also nicht ganz still geworden.

Heute vor 1 Jahr erschien mein mit @IssioEhrich geschriebenes Buch "Unter Nazis". 12 Monate und ca. 80 Lesungen später ist der Inhalt wohl relavanter denn je. Was mich besonders bewegt ist, dass das Thema nicht in der Blase bleibt. Danke an den @quadrigaverlag! Ein Thread (1/13) pic.twitter.com/RzQsOs7Qf9 - Jakob Springfeld (@jakobspringfeld) September 30, 2023

Freie Presse: Wird "Fridays for Future" im Osten häufiger angefeindet als in Westdeutschland?

Jakob Springfeld: Ich würde nicht sagen, dass Anfeindungen in Westdeutschland nicht vorkommen. Auch in Westdeutschland erleben beispielsweise Aktivisten mit Migrationsgeschichte Alltagsrassismus, wenn sie mit "Fridays for Future" auf der Straße sind. Ich glaube aber, dass es in der Drastik zwischen Ost und West einen deutlichen Unterschied gibt. Das Stadt-Land-Gefälle spielt aber vielleicht eine größere Rolle als die Unterscheidung in Ost und West. Als wir "Fridays for Future" in Zwickau aufgebaut haben, dachten wir nicht, dass das Thema Klimaschutz einmal so polarisieren würde. Wir dachten: Das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, das breit Anerkennung findet; da kann eigentlich niemand wirklich dagegen sein. Mit den Gegenreaktionen klarzukommen, war oft nicht ganz leicht. Wir haben daraus gelernt, dass wir verschiedene Themen miteinander verbinden müssen. Wenn wir eine Klimademo in Zwickau organisieren, müssen wir uns eben auch gegen Antidemokraten positionieren.

Freie Presse: Welche Anfeindungen haben Sie als Aktivist erlebt?

Jakob Springfeld: Ich wurde auf der Straße angespuckt, ein Neonazikader hat die Adresse meiner Eltern herausgefunden und stand vor unserer Haustür. 2020 gab es einen Gegenprotest zu einer "Fridays for Future"-Demo. Da wurden Kekse mit der Aufschrift "NSU" verteilt. Das war für mich das krasseste Beispiel. In Zwickau ist die Bedrohungslage für mich nach wie vor akut. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass ich ein Buch veröffentlicht habe: "Unter Nazis. Jung, ostdeutsch, gegen rechts". Die Situation hat sich mittlerweile aber etwas entspannt, da ich jetzt in Halle wohne.

Freie Presse: Sie haben 2019 die "Fridays for Future"-Ortsgruppe in Zwickau mitgegründet. Was war damals die Motivation dahinter?

Jakob Springfeld: Die Menschen sind damals flächendeckend auf die Straße gegangen. Nicht nur in Berlin, und ich dachte zu dem Zeitpunkt: Offensichtlich funktioniert das bei einem Thema, das uns alle etwas angeht. Auch in einer kleinen, westsächsischen Stadt. Gerade nach den rassistischen Ausschreitungen 2018 in Chemnitz war das für mich sehr erleichternd. Ich habe einfach das Potenzial gesehen, als in Plauen oder Grimma jeden Freitag Klimademos stattgefunden haben. Endlich gab es ein Thema, mit dem wir junge Leute zusammenbringen konnten. Ich war zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt und konnte das Thema sofort unterschreiben. Es war einfach ein schönes Gefühl.

Freie Presse: An welchem Punkt sehen Sie "Fridays for Future" zurzeit?

Jakob Springfeld: Ich glaube, die vielen Krisen auf der Welt haben es uns nicht unbedingt einfacher gemacht. Es ist schön, dass die Klimabewegung diverser geworden ist. Es gibt neue Bewegungen wie Ende Gelände oder die Letzte Generation. Ich finde die Protestform von "Fridays for Future" nach wie vor gut: in Gespräche gehen und das gesellschaftliche Klima auf niedrigerem Level verbessern. Ich bemerke aber die frustrierte Stimmung in Teilen des ländlichen Raums in Sachsen. Viele Leute sehen gerade keinen Sinn mehr darin, sich bei "Fridays for Future" zu engagieren, weil die AfD so stark ist und jeden Montag diese Demonstrationen stattfinden.

Freie Presse: Was halten Sie von der Protestform der Letzten Generation?

Jakob Springfeld: Natürlich polarisiert die Letzte Generation. Wir haben mit "Fridays for Future" viel erreicht, aber eben nicht das, was uns auf den 1,5 Grad Pfad führt. "Fridays for Future" ist in einigen Teilen dieses Landes nicht aktiv genug. Ich glaube, deswegen waren einige Aktivist*innen verzweifelt und wollten etwas Neues ausprobieren. Das Anliegen ist richtig, der Protest war bisher maximal friedlich, aber die Aktionen befeuern auch den Hass und das Framing, das AfD-Politiker betreiben. Das ist aber nicht das Problem der Letzten Generation. Das Problem ist eher, dass rechte Hetzer so viel zu sagen haben.

Freie Presse: Macht die Letzte Generation kaputt, was "Fridays for Future" erreicht hat?

Jakob Springfeld: Die Letzte Generation lenkt viel Aufmerksamkeit auf den Klimaschutz. In dem Zusammenhang ist sie erfolgreich, in dem was sie tut. Mich stört aber, dass die Aktionen häufig zu wenig zielgerichtet sind. Die Leute im Berufsverkehr zu stören, kann auch viele triggern, die eigentlich Fan des Themas sind, sich dann aber im Alltag gestört fühlen. Ich fände es besser, wenn man zivilen Ungehorsam dort ausübt, wo die Hauptverantwortung liegt. Nicht alle sind gleich schuldig am Klimawandel. Auch deswegen sollte die Klimabewegung noch mehr auf die Soziale Frage drängen. Das reichste Prozent der Bevölkerung ist durch massiven Überkonsum und Luxus für viel mehr prozentuelle CO2-Ausstöße verantwortlich als die untere Hälfte der Bevölkerung.

Freie Presse: Wie zufrieden sind Sie zurzeit mit der Klimapolitik der Bundesregierung?

Jakob Springfeld: Auf die Bundesregierung ist kein Verlass ist, wenn es um konsequenten Klimaschutz geht. Selbst das 49-Euro-Ticket steht auf der Kippe. Es braucht noch viel mehr außerparlamentarischen Druck. Es geht ja nicht nur um die Zukunft. Die Klimakrise ist jetzt da und trifft jetzt schon Menschen. Egal ob im Ahrtal oder im globalen Süden. Ich denke manchmal, dass wir deshalb eigentlich "Fridays for Now" heißen müssten.

Freie Presse: Sind wir als Gesellschaft insgesamt bereit dafür, das Klima zu retten?

Jakob Springfeld: Wenn wir jeden einzeln fragen würden, wären sicherlich fast alle bereit dafür. Ja, es gibt einen harten Kern, der den Klimawandel leugnet. Ich glaube aber, dass es demokratische Mehrheiten geben würden, wenn wir fragen würden: "Wollen wir uns klimaschutztechnisch absichern, sodass wir keinen Schaden davontragen?" Die Menschen verstehen nur unterschiedliche Dinge unter dem, was das für sie bedeuten würde. Gerade in Ostdeutschland sind die Ängste groß. Die Wiedervereinigung war eine sehr große Transformation und für viele Menschen hat das erst einmal zu einem Abstieg geführt. Wenn jetzt die Klimaaktivisten wieder von einer großen Transformation sprechen, dann triggert das selbst die, denen es heute ziemlich gut geht. Diese Abstiegsängste werden von populistischen Parteien wie der AfD massiv genährt. Es gibt gerade zu wenige positive Zukunftsvisionen.

Zur Person:

Zur Person:

Jakob Springfeld wurde 2002 in Zwickau geboren. Er studiert Politikwissenschaft und Soziologie und erhielt die Theodor-Heuss-Medaille für besonderes Engagement für Demokratie und Bürgerrechte. 2022 erschien sein Buch "Unter Nazis. Jung, ostdeutsch, gegen rechts".

