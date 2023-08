FSV Zwickau präsentiert sich auf der Vereinsmeile zum Zwickauer Stadtfest

Sieben Vereine werden sich auf der Peter-Breuer-Straße am Samstag und Sonntag mit ihren Angeboten den Besuchern vorstellen. Mit dabei sind der FSV Zwickau und die Rollstuhlbasketballer.

Die Vorfreude aufs 20. Zwickauer Stadtfest wächst, auch wenn die Wetteraussichten fürs Wochenende nicht ganz so rosig aussehen. Die Jubiläumsauflage vom 24. bis zum 27. August verspricht nicht nur ein attraktives Programm auf mehreren Bühnen in der Innenstadt, sondern es wird – wie in den Anfangsjahren üblich – seit langem wieder eine...