Gefahr durch zugefrorene Seen in Zwickau: Diese Tipps können Leben retten

Manchmal entscheiden Minuten über Leben und Tod. Besonders, wenn Spaziergänger in zugefrorenen Seen einbrechen. Zwickauer Rettungs-Profis empfehlen einige Eisregeln, die Leben retten können.

In großen Buchstaben schreit das Schild die Warnung förmlich heraus: „Eisfläche nicht betreten! Einbruchgefahr!“ Am Zwickauer Schwanenteich kratzt das zwei etwa zehnjährige Jungen herzlich wenig. Sie schlittern fröhlich Richtung Teichmitte und wieder zurück. Das Warnschild am Ufer nur wenige Meter weiter? „Nicht gesehen“, sagt einer...