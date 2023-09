Glauchauer Sachsenlandhalle wird im Notfall Notunterkunft für Flüchtlinge

Steigen die Zahlen weiter an, könnten Flüchtlinge demnächst in der Glauchauer Sachsenlandhalle untergebracht werden. Das hat der Landkreis Zwickau bestätigt. Noch sei es aber nicht so weit.

Der Landkreis Zwickau hat bestätigt, dass die Sachsenlandhalle in Glauchau künftig als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden kann. In einer Mitteilung schreibt Kreissprecher Sebastian Brückner, man habe eine Nutzungsänderung als Notunterkunft bei der zuständigen unteren Bauaufsicht beantragt. 168 Unterbringungsplätze seien somit geschaffen...