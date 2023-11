Große Anteilnahme an Schicksal von krankem Mädchen

Emilie aus Obercrinitz kann kaum mehr am Leben teilnehmen. Ihre Mutter sammelt Spenden für eine Art Blutwäsche.

Nachdem ein Beitrag über die an ME/CFS erkrankte Schülerin Emilie aus Obercrinitz veröffentlicht wurde, hat sich eine große Anteilnahme am Schicksal des Mädchens gezeigt. Die 13-Jährige kann wegen ihrer chronischen Erschöpfung nicht mehr am Leben teilnehmen. Eine Heilung für diese meist durch eine Virusinfektion ausgelöste Krankheit gibt...