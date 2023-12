Großeinsatz in Eckersbach: Feuer in Wohnung konnte schnell gelöscht werden

Ein Großaufgebot an Feuerwehren und Rettungskräften war am Samstagnachmittag nach Eckersbach zu einem Wohnungsbrand unterwegs. Da die Gefahr bestand dass viele Menschen in Gefahr sind wurde ein großer Aufwand betrieben.

Feuerwehr und Rettungskräfte mussten am späten Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz in den Zwickauer Stadtteil Eckersbach ausrücken. Grund war ein Wohnungsbrand in einem Plattenbau. Doch ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. Als diese am Brandort eintraf war der Brand bereits weitgehend gelöscht, wie aus der...