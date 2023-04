Hakenkreuz-Schmiererei in Zwickau

In der Stadt hat sich wieder eine Straftat mit rechtsextremem Hintergrund ereignet. Wie ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion Zwickau am Samstag mitteilte, haben Unbekannte auf einen Verteilerkasten im Stadtteil Marienthal ein etwa 50 Zentimeter mal 50 Zentimeter großes Hakenkreuz gesprüht. Er befindet sich an der Werdauer Straße an einer...