Hartenstein lässt Parkanlage „Alter Saumarkt“ sanieren

Der kleine Park an der Lichtensteiner Straße ist überschaubar, das Vorhaben dennoch sportlich: Warum die Sanierung anspruchsvoll wird.

Die Grünanlage an der Lichtensteiner Straße, in Hartenstein „Alter Saumarkt“ genannt, kann mit Geld aus dem Programm „Sachsen Barrierefrei“ saniert werden. Ursprünglich war das für 2024 geplant, Hartenstein will sich den 80-prozentigen Zuschuss nach der Zusage jedoch nicht entgehen lassen. Einschließlich Bepflanzung liegt das Budget...