Hauptsache handgemacht: Originelle Geschenke vom Advents-Kreativmarkt in der Zwickauer Stadthalle

Backformen, Stofftiere, Schmuck und mehr: Wer Unikate unter den Baum legen will, wird auf dem Markt garantiert fündig. Kreative Besucher haben bei Aktionen zum Mitmachen die Qual der Wahl.

Wiederverwendbare schwimmende Lichter, Blumentöpfe aus alten Jeanshosen oder Schmuck aus pflanzlichem Elfenbein, der aus den Samen der Tagua-Palme hergestellt wird: Wer zu Weihnachten nichts von der Stange verschenken will, ist beim Advents-Kreativmarkt in der Zwickauer Stadthalle am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Dezember, goldrichtig. Dort...