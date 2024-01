Havarien in Zwickau und Werdau: Drohen bei Frost mehr Rohrbrüche?

Die erste knackekalte Frostperiode dieses Winters ist absolviert, die nächste schon für kommende Woche vorhergesagt: Weshalb die regionalen Wasserversorger dennoch gelassen bleiben.

Wegen einer Unterspülung ist in Zwickau-Marienthal die Karl-Keil-Straße seit Tagen halbseitig gesperrt. In Werdau ist die Zeppelinstraße wegen einer defekten Trinkwasserleitung blockiert. Was beide Havarien verbindet: Der Frost trägt daran keine Schuld, erklären die Wasserwerke Zwickau.