Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau soll künftig von einer Doppelspitze geführt werden

Bislang ist Rüdiger Glaß alleiniger Geschäftsführer. Nun schlägt die Stadt vor, ihm die bisherige Prokuristin Bianca Steiner an die Seite zu stellen. Dabei geht es mittelfristig auch um Glaß' Nachfolge.

Zwickau. Das Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum (HBK) soll inklusive seiner Tochterunterunternehmen ab November von zwei Geschäftsführern geleitet werden. Vorausgesetzt der Stadtrat erteilt Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ) während der Sitzung am 28. September eine entsprechende Weisung für den Beschluss in der Gesellschafterversammlung. Demnach soll die derzeitige Prokuristin und Geschäftsführerin der HBK-Poliklinik Bianca Steiner in die oberste Leitungsetage aufrücken. Sie verfüge "uneingeschränkt über die erforderlichen Kompetenzen für die Geschäftsführung", heißt es in der Beschlussvorlage.

Hintergrund sei "eine mittelfristig notwendige Altersnachfolge des amtierenden Geschäftsführers". Zu weiteren Details wollten weder Stadt noch HBK Auskunft geben. Wann Rüdiger Glaß in den Ruhestand geht, war nicht zu erfahren. Das berühre den Datenschutz. Auch die Frage, ob Glaß weiterhin das uneingeschränkte Vertrauen der Stadt genieße, blieb ohne Antwort. Die Unterstützer des Geschäftsführer betonen, dass das HBK finanziell gut dasteht und in den vergangenen Jahren massiv in diverse Gebäude investiert wurde. Glaß' Kritiker werfen ihm einen autoritären Führungsstil und mangelnde Kommunikation vor, wie sie etwa bei der Übernahme der Paracelsus-Klinik zum Ausdruck kam.

Doppelspitze nur als Übergangslösung

Die zweite Geschäftsführerstelle soll nur eine vorübergehende Lösung darstellen. In Anbetracht der Unternehmensgröße und der Vielzahl der Beteiligungen an weiteren Unternehmen soll der Wissenstransfer in der Leitung auf diese Weise gesichert werden, wird den Stadträten erklärt.

Die designierte Geschäftsführerin Bianca Steiner ist seit 2011 in diversen Funktionen im Klinikum tätig. Im Jahr 2018 wurde ihr die Prokura erteilt und 2022 wurde ihr die Leitung des Krankenhausmanagements übertragen. Mit dem Erwerb der Paracelsus-Klinik im vergangenen Jahr wurde ihr zusätzlich die wirtschaftliche Leitung des Standortes Werdauer Straße übertragen. Steiner soll einen auf fünf Jahre befristeten Anstellungsvertrag in Form eines Geschäftsführerdienstvertrages erhalten. Nach Ablauf des Vertrages soll sie das Krankenhaus vermutlich allein führen. Bis zum Jahresende leitet Steiner in Personalunion die HBK-Poliklinik. Dieser Posten soll künftig wegfallen. (nkd)