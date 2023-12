Hochwasseralarm in Zwickau: Stadt ergreift Schutzmaßnahmen

Pegelstand in Zwickau-Pölbitz betrug am Mittag 3,23 Meter. Stadt errichtet mobile Schutzsysteme

Am Mittag lag der Pegel der Zwickauer Mulde in Pölbitz bei 3,23 Meter. Damit beteht noch immer die Hochwasserwarnstufe 2. Ein Sprecher der Stadtverwaltung telte mit, dass im Bereich der Crossener Pappelkurve nd am Moritzbach in Pölbitz mobile Schutzssysteme erricht wurden.