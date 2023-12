Überflutungen und Schnee: Land unter am Lungwitzbach

Der Lungwitzbach ist außer Kontrolle geraten und hat in Nieder- und Oberlungwitz viele Grundstücke unter Wasser gesetzt. In Hohenstein-Ernstthal stürzte ein Baum auf eine Stromleitung.

Bange Stunden erlebten die Anlieger des Lungwitzbaches in Niederlungwitz am Morgen des Weihnachtstages. Die befürchtete Hochwasserlage durch Starkniederschläge in Verbindung mit der Schneeschmelze trat ein. Grundstücke an der Straße des Friedens, wo die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen nach wie vor auf sich warten lassen, wurden geflutet....