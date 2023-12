Im richtigen Moment zur Stelle: Zwickauer rettet Auftritt des MDR-Kinderchores in Thüringen

Tosender Applaus für Erik Winkler und Kenny Anders beim Weihnachtskonzert des MDR-Kinderchores in Zeulenroda. Dabei standen beide nicht auf der Bühne. Wofür sie von Chor und Publikum gefeiert wurden.

Als „Retter des Abends“ sind Erik Winkler und Kenny Anders beim Weihnachtskonzert des MDR-Kinderchores am Sonntag gefeiert worden. In der Dreieinigkeitskirche in Zeulenroda jubelten Hunderte Zuhörer beiden zu. Als Pannenhelfer hatten sie zuvor dafür gesorgt, dass das Konzert des Kinderchores in der Kleinstadt in Thüringen nicht ausfallen...