Inflationsausgleich am Zwickauer Klinikum: Ärzte erhalten Sonderzahlungen, Pfleger nicht

Die Linke kritisiert diese Praxis als ungerecht. Beim Äskulap-Pflegedienst gebe es für die Mitarbeiter wegen der Anwendung des Tariftreue-Gesetzes wenigstens zwölf bis 13 Prozent mehr Gehalt, moniert Fraktionschef Bernd Rudolph. Aber: "Negativ sticht wieder einmal das HBK hervor", moniert er. Das nichtärztliche Personal erhielt laut Angaben aus dem Rathaus 2022 insgesamt 1,5 und 2023 genau 1,0 Prozent mehr Lohn. "Gerade diese Beschäftigten gehören aber eh nicht zu den Spitzenverdienern, wie wir wissen. Vielmehr dürften sie zu den Spitzenbelasteten zählen. Vor diesem Hintergrund ist die Lohnpolitik des HBK schlicht ein Skandal", sagt Rudolph. Selbst im Pflegeheim gebe es wenigstens höhere Gehaltszuwächse. Dass der mit rund 4000 Beschäftigten immerhin zweitgrößte Arbeitgeber in der Region nach VW der Mehrheit seiner Mitarbeiter keine Inflationsausgleichsprämie bezahlt, bezeichnet Rudolph als "Kaltschnäuzigkeit". Da die Kliniken in Aue und Chemnitz sehr wohl die Ausgleichsprämie bezahlen , wirft Rudolph die Frage auf, wie das HBK im Wettbewerb um die besten Fachkräfte bestehen möchte.

Die Stadt Zwickau sieht im Gesundheitswesen Handlungsbedarf, den man allerdings nicht als Stadtverwaltung alleine lösen könne. Laut der Oberbürgermeisterin würde die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie für alle HBK- und Seniorenheimgesellschaften insgesamt 9,9 Millionen Euro zusätzliche Ausgaben bedeuten, die dort nicht refinanziert werden könnten. Das Problem sei politisch bedingt und könne nur vom Gesetzgeber behoben werden, so Arndt. Sie spielt auf die Finanzierung im Gesundheitsberich und die stagnierende Lohnentwicklung an. Bernd Rudolph setzt noch einen drauf, indem er an dieser Stelle die Frage aufwirft, ob sich das HBK durch den Kauf der Paracelsus-Klinik schlicht finanziell überhoben haben könnte.

Kein Geld mehr in der Kasse?

Eine Kaufsumme für die inzwischen zum HBK gehörende ehemalige Zwickauer Paracelsus-Klinik wurde nie offiziell genannt. Aus vorherigen Angaben der Stadtverwaltung lässt sich aber folgern, dass die Kaufsumme zwischen 25 und 35 Millionen Euro liegen muss. Ist also deswegen kein Geld mehr in der Kasse?