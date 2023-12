Jahresrückblick im Zwickauer Rathaus: Woran OB Arndt gern zurückdenkt – und was sie nicht ausspricht

Nach zwei Jahren Coronakrisenmodus geht für Zwickaus Oberbürgermeisterin Constance Arndt das erste normale Amtsjahr zu Ende. Welche Bilanz zieht sie?

Es war ein schwieriges Jahr für die Zwickauer Oberbürgermeisterin, das kann man nicht anders sagen. Ihr erstes normales Jahr im Amt, wenn man so will. Die beiden Jahre zuvor liefen im Coronamodus. 2023 war das Jahr, in dem Constance Arndt (BfZ) zeigen konnte, welche Akzente sie setzt. Wo ihr Fokus liegt. Wie sie tickt. Was sie anschiebt. Die...