Keine Standfestigkeit: Weiterer Teil der Bauwerke über dem Zwickauer Moritzbach müssen saniert werden

Um Platz für Stadtvillen zu schaffen, wurde der Moritzbach vor mehr als 100 Jahren überbaut. Jetzt ist dieses Bauwerk vollkommen verfallen.

Der Moritzbach in Zwickau soll zwischen der Lessingstraße und der Leipziger Straße saniert werden. Der Bauausschuss wird auf seiner Sitzung am 4. März über die Vergabe der Planungsleistungen entscheiden. Der Bach fließt dort unterirdisch und hat eine Zustandsnote von vier erhalten, was bedeutet, dass seine Standfestigkeit und Dauerhaftigkeit...