Kirchberg: Zigarettenautomat aufgehebelt

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen zu dem Vorfall melden.

Kirchberg.

Im Kirchberger Ortsteil Cunersdorf haben Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Darüber hat die Polizei informiert. Der Automat war an einem leerstehenden Haus an der Kirchberger Straße angebracht. Der dabei entstandene Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro. Der genaue Wert des Diebesguts konnte bis dato noch nicht ermittelt werden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Bekannt ist, dass das Münzfach geleert wurde. Nun werden Zeugen gesucht, die im genannten Zeitraum Personen beobachtet haben, die in der Nähe der Örtlichkeit unterwegs waren und mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter Ruf 03761 7020 entgegengenommen. (jarn)