Kita-Gebühren in Zwickau zum ersten Mal seit acht Jahren angehoben – Im Stadtrat wirft man sich Populismus vor

Ute Brückner (Die Linke) machte deutlich, dass es sich um eine Erhöhung der Gebühren handelt, auch wenn diese nur gering ausfalle. "Die Kosten müssen auf jeden Fall hinterfragt werden", forderte sie. Brückner befürchtet, dass sich die Stadt schrittweise von sozialen Errungenschaften verabschiedet. "Erst vor kurzem wurde das kostenfreie Vorschuljahr sang- und klanglos gestrichen", erinnerte sie. Vom Finanzbürgermeister habe sie mehr Kreativität erwartet. Der entgegnete: "Die Zahlen sind so." Sebastian Lasch (SPD) zufolge sei auch kreativ nichts dran zu ändern. Mit den Gebühren liege man unteren Rand des gesetzlich Zulässigen und zudem noch deutlich unter dem sächsischen Durchschnitt. Zur Berechnung der Kita-Gebühren müssen laut Gesetz 15 bis 30 Prozent der Kosten herangezogen werden. In Zwickau waren die Gebühren im Lauf der Jahre unter die Mindestschwelle gesunken. Deswegen die jetzt nötige Anhebung.

Erstmals seit dem Jahr 2015 werden in der Stadt Zwickau die Elternbeiträge für die Nutzung von Kindereinrichtungen angehoben. Das hat der Stadtrat mehrheitlich beschlossen. Als Grund wurden hauptsächlich gestiegene Betriebskosten, wie Energiepreise und Tariferhöhungen bei den Beschäftigten angegeben. Das allerdings sorgte für teils heftige Kritik, vor allem bei den Fraktionen Die Linke und AfD. Beide lehnten unabhängig voneinander die Vorlage ab. Allerdings beeilte man sich bei den Linken nach der Sitzung zu betonen, dass dies keine Zusammenarbeit mit der AfD bedeute. Für den AfD-Fraktionschef Wolfgang Elsel hingegen war "es ein Vergnügen, mit den Linken zu stimmen". Er verwies auf die kostenlose Schülerbeförderung, die ein paar Tagesordnungspunkte zuvor beschlossen worden war. "Da können wir nur mit gleicher Konsequenz dabeibleiben." Die Kosten bei den Eltern dürften nicht in die Höhe getrieben werden. "Es darf nicht sein, dass sich Zwickauer aus Kostengründen keinen Kita-Platz leisten können", sagte Elsel.

Kommen höhere Gebühren bei Ablehung im Rat zwangsweise?

Deutliche Wort fand Bernd Rudolph, Fraktionschef der Linken. "Ich kann ja die Nöte des Finanzbürgermeisters verstehen", sagte er. Doch sollte man "Politik für die Menschen" machen. Von der Gebührenerhöhung seien viele Menschen betroffen, die mit 2000 Euro netto nach Hause gingen, in Teilzeit arbeiteten oder den Mindestlohn erhielten. "Wollen wir die jetzt noch mehr finanziell belasten", fragte Rudolph. Und weiter: "Sind bei den Bürgern die Kosten etwa nicht gestiegen?" Lebensmittel würden inzwischen 15 Prozent mehr kosten als vor einem Jahr. Rudolph appellierte ebenso wie Ute Brückner an den Freistaat, eine Lösung zu finden.

SPD-Fraktionschef Jens Heinzig: "Unehrlich"

Michael Luther (CDU) bezeichnete die Ablehnung der Vorlage durch die beiden Fraktionen als reinen Populismus. "Natürlich kann man sich wünschen, dass niemand etwas für Kitas bezahlen muss", sagte er. Doch das umsetzen zu wollen, habe mit seriöser Politik nichts mehr zu tun. Jens Heinzig (SPD) bezeichnete es als unehrlich, gegen die Erhöhung zu stimmen. "Im Grunde habe sie ja recht", wandte er sich an die Linken. "Ich stimme auch nicht aus Überzeugung zu", sagte er. Wohl aber aus einer Notwendigkeit heraus. Heinzig erinnerte daran, dass der Rat vor Jahren schon einmal den Aufstand gegen die Anhebung der Kita-Gebühren geprobt habe. Was folgte, war ein Widerspruch des Oberbürgermeisters und schließlich das Eingreifen der Rechtsaufsicht, die die Kita-Gebühren per Ersatzvornahme anhob. "Damit hatten wir dann die höheren Gebühren trotzdem." Das würde diesmal nicht anders sein. Gerd Drechsler (CDU) regte an die Betriebskosten noch einmal unter die Lupe zu nehmen.