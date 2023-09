Kommentar zur Anti-Asyl-Demo der „Freien Sachsen“ in Glauchau: Die Ohnmacht der Demokratie

Die Bedrohungskulisse, die am Mittwoch bei der Kreistagssitzung von Demonstranten aufgebaut wurde, markiert eine Zäsur. Doch was folgt daraus, fragt Erik Kiwitter in seinem Kommentar.

Die Demokratie schaut tatenlos zu, wie ihre Gremien immer offener bedroht werden. Hunderte Menschen, die kurz davor bei einer zutiefst menschenverachtenden und aufgeheizten Kundgebung der „Freien Sachsen" dabei waren, wollten sich Zugang zu einer Kreistagssitzung verschaffen, rüttelten an den Türen. Die Security musste die Polizei holen.