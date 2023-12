Krimlinden an der Feodorstraße müssen weichen

Weil ein Straßenbau ansteht, fallen sechs Linden im Zwickauer Norden der Säge zum Opfer. Passender Ersatz war nur wenige Meter weiter gefunden.

An der Feodorstraße im Zwickauer Stadtteil Pölbitz werden Mitte kommender Woche sechs alte Bäume gefällt. Das teilte das städtische Tiefbauamt mit. Die Krimlinden seien vermutlich mit der Anlage der Straße um 1912 gepflanzt worden, hieß es. Die Bäume hätten aufgrund des Alters und der Vitalität nur noch eine kurze Reststandzeit, hieß es. Eine Fällung im Zuge des 2024 anstehenden Straßenbaus sei deshalb sinnvoll. Als Ersatz sollen Blumeneschen gepflanzt werden. Sie zeichneten sich durch eine schöne Blüte aus, hätten eine kleinere Krone und ergänzten die bereits an der Straße stehenden Exemplare. Die Baumfällungen unter Vollsperrung der Straße samt Parkverbot schließen sich an jene am Poetenweg an und sollen am 14. Dezember beendet sein. (kru)