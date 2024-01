Kürzungen am Bürgergeld: Wie viele Zwickauer es treffen würde

Das Bundesarbeitsministerium will den Druck auf arbeitsunwillige Leistungsempfänger erhöhen. Aber die geplanten Bürgergeldkürzungen sorgen für Unmut bei sozialen Vereinen.

Schuldnerberater Andreas Schäfer ist skeptisch. „Was bringt es, Menschen immer mehr zu bestrafen“, fragt der Sozialarbeiter der Caritas in Zwickau. Er habe häufig mit Bürgergeldempfängern zu tun. In den geplanten Sanktionsmaßnahmen sieht Schäfer wenig Sinn. Viele seiner Klienten würden schon jetzt am Existenzminimum leben.