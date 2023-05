Ladendetektiv stellt in Kirchberg Dieb an der Kasse

Ein Ladendieb ist im beschleunigten Verfahren zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das sagte Christina Friedrich von der Polizeidirektion Zwickau. Am Donnerstagmittag betrat ein 45-Jähriger einen Einkaufsmarkt an der Lengenfelder Straße in Kirchberg. Er bezahlte an der Kasse zwei Brötchen - jedoch nicht die zwei Flaschen Whiskey, die er in...