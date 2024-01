Ladendiebe mit Messer und Axt in Zwickau geschnappt: Ein Mann wird in U-Haft geschickt

Detektive haben mehrere Langfinger am Dienstagnachmittag gestellt. Erst in einer Drogerie und dann im Media-Markt. Zum Diebesgut gehörten Parfüm und Konsolenspiele. Was zu den Fällen bekannt ist.

Viel Arbeit für die Polizei in Zwickau. Detektive haben am Dienstagnachmittag drei Ladendiebe gestellt. Und an die Beamten übergeben. Zum Diebesgut gehörten Parfüm und Konsolenspiele.