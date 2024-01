Landesarbeitsgericht bestätigt: Betriebsratswahl bei VW war ungültig

Hätte er die Wahl für nichtig erklärt, wären sämtliche getroffenen Beschlüsse des Betriebsrats hinfällig. So aber haben die Beschlüsse Bestand, und das Gremium kann vorerst weiterarbeiten. Wird die Entscheidung rechtskräftig, dann muss der Betriebsrat neu gewählt werden. So weit ist es aber nicht: Der Betriebsrat hat angekündigt, jetzt das Bundesarbeitsgericht anzurufen. Das werde einige weitere Monate dauern.

Der Betriebsrat des Zwickauer Volkswagen-Werks und VW Sachsen haben am Dienstag vor Gericht eine zweite Niederlage erlitten. Nachdem zuvor bereits das Arbeitsgericht Zwickau die Betriebsratswahl vom März 2022 für unwirksam erklärt hatte , ist diese Entscheidung nun auch durch das Landesarbeitsgericht bestätigt worden. "Bei der Wahl ist gegen wesentliche Vorgaben des Wahlverfahrens verstoßen worden", sagt Gerichtssprecherin Peggy Atanassov. Ebenso wie zuvor das Zwickauer Gericht stellt auch der Vorsitzende Richter am Landesarbeitsgericht Frank Heuwerth lediglich die Unwirksamkeit der Wahl fest. Nichtig ist sie demnach nicht - ein wesentlicher Unterschied.

Ein anderes Beispiel: Hat der Saal, in dem ausgezählt wurde, eine Glasfront, sodass auch Personen im Freien hineinschauen und das Auszählen beobachten können? Ja, sagt der Betriebsratschef, man könne sogar die Nase an die Scheibe drücken. Nein, sagt die Gegenseite, die Scheiben würden spiegeln, bei Sonneneinstrahlung würden sich die Jalousien schließen, und oben drein sei da ein Kiesstreifen vor dem Gebäude. Wo dann sogar der Richter das einzige Mal fast die Contenance verliert. "Aber auf den Kiesstreifen kann man doch drauftreten", sagt er mit Nachdruck und ein wenig zu laut. Zur Sache tut das sowieso wenig. Wahlbeobachter hatten einen zugewiesenen Platz im Saal, der Blick von außen ist irrelevant. Offen ist hingegen, ob der Platz im Saal angemessen war.

Das Landesarbeitsgericht in Chemnitz liegt ironischer Weise an der Zwickauer Straße. Mehr als 40 Besucher sind gekommen, viele in IG-Metall-Jacken, um zuzusehen. Betriebsratschef Uwe Kunstmann massiert während der Sitzung mehrfach seine Schläfen. Richter Frank Heuwerth fasst zusammen, ordnet, fragt nach, aber was genau bei der Wahl vom 15. bis zum 17. März 2022 und dem anschließenden Auszählen der Stimmen alles schiefgegangen ist, lässt sich nicht so ohne Weiteres feststellen. Auf der einen Seite sitzen die Vertreter des Betriebsrats und von VW Sachsen, auf der anderen Seite die Anwälte einer rechten Liste, auf der auch AfD-Politiker kandidiert hatten. Beide Seiten widersprechen sich in jedem Detail. Ein Beispiel: Nach zwei Auszähl-Vorgängen, deren Ergebnisse offenbar unstimmig waren, unterbrach die Vorsitzende des Wahlausschusses das Prozedere und schickte alle aus dem Auszählungssaal. Fuhr sie in der Pause nach Hause, um nach der Heizung und den Kindern zu sehen? Das sei strittig, stellt der Richter fest.

Unklar ist beispielsweise auch, ob der Betriebsrat über die Zusammensetzung des Wahlvorstands per Aushang informiert hat. Am Tag vor der Wahl wurde das Gremium nämlich aufgestockt, um das Auszählen zu erleichtern. Der Betriebsrat kann sich an einen Aushang nicht erinnern. Die Gegenseite sagt nein. Wie soll jemand das Handeln des Wahlvorstands beobachten, wenn er nicht weiß, wer überhaupt dazu gehört?

Richter: Nichts deutet auf rechtswidriges Handeln hin

Was die ausschlaggebenden Gründe für die Entscheidung des Gerichts sind, blieb am Dienstag offen. Das werde der Richter in seiner schriftlichen Begründung konkretisieren, hieß es. Die IG Metall hatte 93 Prozent der Stimmen bekommen, besetzt 35 der 37 Mandate. Richter Heuwarth betont in der Sitzung, dass nichts bei dem Wahlgeschehen auf ein rechtswidriges Handeln oder eine Manipulation hindeutet. "Wenn aber die Möglichkeit zur Wahlbeobachtung nicht ausreichend gegeben ist, wäre das eine Verletzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes", sagt er an einer Stelle. "Die Wahl wäre damit unwirksam."

Der VW-Betriebsrat betont, dass er weiterarbeitet wie immer. Ein VW-Sprecher sagt, die Entscheidung habe keine Auswirkungen auf die "vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Betriebsrat". (ael)