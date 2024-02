Landkreis Zwickau: Verdi will diese Woche den Nahverkehr bestreiken

Verdi ruft die Angestellten des Regionalverkehrs Westsachsen für Mittwoch und Donnerstag zum Streik auf. Mit welchen Einschränkungen man rechnen muss.

Noch in dieser Woche soll die Arbeit niedergelegt werden. So kündigt es die Gewerkschaft Verdi an diesem Montagmorgen an. Gestreikt werden soll am Mittwoch, 21., sowie Donnerstag, 22. Februar. Ziel der Aktion ist es laut Verhandlungsführer Sven Vogel, im Vorfeld Druck auf die Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband Nahverkehr (AVN) Sachsen...