Landkreis Zwickau: Zeitumstellung – auf den Uhren und in Museen

Am Sonntagmorgen wird um 3 Uhr die Uhr um eine Stunde zurückgestellt. Dann beginnt die Winterzeit in diesem Jahr. Die Tourismusregion nimmt das zum Anlass für ihren Zeitsprungtag.

Passend zur Zeitumstellung findet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr der zweite Zeitsprungtag in diesem Jahr in der Tourismusregion Zwickau statt. 21 Schlösser, Museen und Kommunen beteiligen sich, heißt es vom Verein. Die Akteure laden Interessierte an diesem Tag auf einen Besuch zum Staunen, Stöbern, Erkunden und vor allem viel Wissensgewinn ein,...