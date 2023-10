Landtagswahl: Diese fünf Männer treten für die AfD im Landkreis Zwickau an

Die Partei hat am Samstag ihre Bewerber nominiert. Drei von ihnen mussten sich gegen interne Konkurrenten behaupten.

Die AfD hat am Samstag im Gasthof Voigtlaide in Glauchau ihre fünf Direktkandidaten für die Landtagswahl am 1. September 2024 aufgestellt. In Zwickau tritt Kreischef Jonas Dünzel an. Im Süden des Landkreises wird der Wilkau-Haßlauer Stadtrat Jens Breitfeld auf dem Wahlzettel stehen. Im Wahlkreis Werdau/Crimmitschau kandidiert Heiko Gumprecht,...