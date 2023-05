Lange Schlangen und Parkplatznot rund um den "Maulwurfshügel" in Zwickau

Großer Andrang herrschte am Samstagvormittag rund um den "Maulwurfshügel" in Eckersbach. An der Komarowstraße war ab 9 Uhr kaum ein freier Parkplatz zu ergattern. Die Balkonpflanzaktion der Zwickauer Wohnungsbaugenossenschaft (ZWG), die traditionell am letzten April-Wochenende stattfindet, erlebte ihre 20. Auflage. Mitglieder und Mieter nutzen die...