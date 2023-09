Laterne umgefahren, Baum und Blumen beschädigt: Spur der Verwüstung nach Unfall am Westsachsenstadion in Zwickau

Für die Bergungsarbeiten war eine zeitweise Sperrung der Geinitzstraße erforderlich. Ein 20-jähriger Skoda-Fahrer hat sich am Montagabend verletzt.

Auf rund 10.000 Euro beziffert die Polizei den Sachschaden nach einem Unfall in der Nähe des Westsachsenstadions in Zwickau. Dabei hat sich ein 20-jähriger Skoda-Fahrer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.