Lehrerstreik: Was passiert in den Schulen im Kreis Zwickau?

Am 21. November treten viele Lehrer in den Warnstreik. Was das für den Unterricht und die Betreuung der Schüler bedeutet.

Nach der Streikankündigung durch den Sächsischen Lehrerverband (SLV) und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist in den Schulen im Landkreis Zwickau am Freitag hektische Betriebsamkeit ausgebrochen. Für den Streiktag am 21. November müssen Betreuungszeiten abgesichert und der Unterricht umorganisiert werden.