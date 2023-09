Leipzigerin erhält Zwickauer Kunstpreis am 6. Oktober

Der Max-Pechstein-Ehrenpreis der Stadt geht in diesem Jahr an Doris Ziegler. Die Verleihung ist für den 6. Oktober geplant. Bis Mitte Januar widmet sich eine Ausstellung ihrem künstlerischen Schaffen.

Der Max-Pechstein-Ehrenpreis der Stadt Zwickau 2023 geht an die in Weimar geborene und in Leipzig tätige Künstlerin Doris Ziegler. Sie zählt zu den bedeutenden Künstlerinnen der Leipziger Schule – und trotzdem blieb das vielschichtige Werk der Malerin einem größeren Publikum verborgen. Das sagt Mathias Merz, Sprecher der Stadtverwaltung....