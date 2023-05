Lichtentanne: Brennender Heuballen ruft Feuerwehr auf den Plan

Die Feuerwehren Lichtentanne, Schönfels, Stenn und Ebersbrunn sind am Montagmorgen gegen 4 Uhr zu einen Brand an die Thanhofer Straße in Lichtentanne gerufen worden. Dort brannte ein Heuballen. Das Feuer "wanderte" gefährlich in Richtung eines nahen Holzlagers. Auch zwei Eigenheime stehen in der unmittelbaren Umgebung. Der Eigentümer hatte beim...