Lohnplus für 510 Landschaftsgärtner im Landkreis Zwickau

Der Lohn für die 510 Beschäftigten im Garten- und Landschaftsbau im Landkreis Zwickau steigt in diesem und im kommenden Jahr in zwei Schritten um 9,8 Prozent. Das teilt die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit. Der neue Stundenlohn für die Arbeit im Garten und in Parks beträgt demnach 18,87 Euro.