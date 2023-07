Mann kippt Buttersäure in Zwickauer Sparkasse aus – Warum ist ihm selbst ein Rätsel

Weil er den Betrieb im Selbstbedienungscenter im Eingangsbereich der Sparkasse Zwickau an der Crimmitschauer Straße mittels Buttersäure lahm gelegt hat, wurde ein 46 Jahre alter Mann am Dienstag am Amtsgericht Zwickau zu einer Geldstrafe von 1050 Euro verurteilt. Kunden der Sparkasse, die am frühen Morgen des 1. Oktober 2022 Geld abheben...