Marienthaler Geh- und Radweg Zwickau wird unter Vollsperrung ausgebaut

Mit den Arbeiten für den grundhaften Ausbau des Marienthaler Geh- und Radwegs zwischen Erntestraße und Südblick in Zwickau ist am Montag begonnen worden. Der Gehweg befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und konnte aufgrund zu geringer Ausbaubreiten bisher nicht als gemeinsamer Geh- und Radweg genutzt werden, sagt Rathaussprecher...