Mautflucht in Zwickau: Ungewiss, wie viel Geld verloren geht?

Seit Einführung der Mautpflicht auf Bundesstraßen hat die Stadt Zwickau 2,1 Millionen Euro Maut eingenommen. Dabei ist die Mautflucht über andere Straßen ein Problem, das sich nicht verhindern lässt.

Ab dem 1. Dezember müssen Speditionen tiefer in die Tasche greifen, wenn sie mautpflichtige Strecken in Deutschland nutzen. Das bedeutet mehr Einnahmen für den Bund und auch für die Stadt Zwickau. Seit 2018 fallen neben den Autobahnen auch alle Bundesstraßen unter die Mautpflicht, und die Stadt erhält regelmäßig Anteile an den Einnahmen....