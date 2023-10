Mehr als nur Halloween-Partys: Ausgehtipps für Zwickau und Werdau zum Oktober-Ausklang

Der Monat klingt mit Halloween aus. Für viele heißt es rund um den 31. Oktober: verkleiden und feiern gehen. Wo steigen die besten Partys? Und was kann man unternehmen, wenn man kein Grusel-Fan ist?

Gespenstische Dekoration, leuchtende Kürbisse und schaurige Kostüme: Am 31. Oktober ist Halloween. In der Region finden zahlreiche Veranstaltungen für Freunde des unheimlichen Festes statt. Auch für Grusel-Muffel ist am verlängerten Wochenende einiges los.