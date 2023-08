Mehrere Polizeiautos mit Blaulicht in Zwickau unterwegs: Das waren die Gründe für die Einsätze am Donnerstagabend

In Facebook-Gruppen wird unter anderem von Knall- und Schussgeräuschen berichtet. Was die Pressestelle der Polizei zu den Kommentaren in den sozialen Netzwerken mitteilt.

Vermutliche mehrere Gruppen, die für Lärm sorgten, haben die Polizei am Donnerstagabend in Zwickau auf Trab gehalten. Vorausgegangen waren Anrufe von Anwohnern. Zunächst meldeten sich Leute von der Osterweihstraße aufgrund des Lärms am Römerplatz. Später folgten Beschwerden aus dem Bereich von Jacobstraße und Julius-Seifert-Straße.