Mieter atmen auf: Heizungen in der Zwickauer Innenstadt und in Eckersbach funktionieren wieder

Die Ersatzteile sind eingetroffen, die Fernwärme-Anschlüsse repariert. Gleichzeitig gab es für die Bewohner der Nicolaistraße noch eine Überraschung.

Mit bangen Ahnungen hatten Mieter in der Innenstadt und in Eckersbach in der vergangenen Woche die Wettervorhersagen verfolgt. Am Wochenende sollten die Temperaturen fast dauerhaft unter dem Nullpunkt liegen, und so kam es dann auch. Was rodelnde Kinder gefreut haben dürfte, rief bei besagten Mietern ganz andere Gefühle hervor, denn bei ihren...