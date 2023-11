Nächster Zwickauer Wohnblock ohne Heizung: Eckersbacher fahren für eine Dusche zur Feuerwehr

Seit einem Monat bleiben 40 Wohnungen auf der Eckersbacher Höhe kalt. Ursache ist eine ähnliche Havarie wie in einem Haus in der Innenstadt. Gibt es ein grundlegendes Problem mit der Fernwärme?

Auf Peter Mühlstädts Couchtisch brennen eine Kerze und vier Teelichter. Das ist zu Beginn der Adventszeit nicht ungewöhnlich. Dem Rentner geht es aber höchstens am Rande um das Licht und eine heimelige Atmosphäre in seinem Wohnzimmer. Wichtiger ist die Wärme, die die Teelichter ausstrahlen. „Abends in der Stube will man ja nicht...