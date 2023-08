Mietvertrag beendet: Restaurant „Alte Remise“ in Zwickau endgültig geschlossen

Die Lage direkt am Schlobigpark, der Freisitz, die von Gästen fast ausnahmslos als lecker beschriebenen Gerichte: Es gab viele Gründe, das Restaurant „Alte Remise“ in Zwickau zu mögen. Besonders Familien ließen sich gern im Lokal am Johannisbad nieder. Kinder konnten auf einem Klettergerüst direkt am Gebäude herumturnen oder mit Kettcars...