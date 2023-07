„Mission: Impossible“: Blockbuster ist bereits zwei Tage vor dem deutschen Kinostart in Zwickau zu sehen

Tom Cruise in Aktion. „Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil 1“ ist als Vorpremiere am Dienstag, 19.45 Uhr, sowie am Mittwoch, 14.20, 16.50 und 19.45 Uhr im Filmpalast „Astoria“ Zwickau, Poetenweg 6-8, zu sehen. Foto: 2023 Paramount Pictures