Mit 2,6 Promille und Schlangenlinien durch das Stadtzentrum in Zwickau: Polizei stoppt Skoda-Fahrer nach Zeugenhinweis

Der 62-jährige Mann war am Dienstagnachmittag unter anderem auf der B 93 unterwegs. Er musste Führerschein und Autoschlüssel abgeben. Was zu seinem Fahrstil bekannt ist.

Nach dem Hinweis einer Zeugin hat die Polizei am Dienstagnachmittag einen alkoholisierten Skoda-Fahrer im Stadtzentrum in Zwickau aus dem Verkehr gezogen. Er wurde 16 Uhr an der Ecke von Humboldtstraße und Bahnhofstraße gestoppt. „Einer Zeugin fiel ein Skoda auf, der auf der Mauritiusbrücke in auffälligen Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug...